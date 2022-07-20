اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة بلجيكا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء مملكة بلجيكا.

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