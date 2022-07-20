︎ .

تصدر هاشتاق “#نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي” موقع “تويتر” كأكثر الموضوعات تعليقاً من قبل المغردين. ويرجع السبب وراء تصدر هذا الهاشتاق هو قيام شخص يدعى “جسار الوادعي” بالهجوم على الدين الإسلامي ومعتقداته وثوابته ، كما هاجم أبناء وشعب المملكة بألفاظ نائبة. ومن جانبهم هاجم المغردون “الوادعي” مطالبين بالقبض عليه فوراً ومحاكمته بتهمة ازدراء الأديان والتلفظ بعبارات غير لائقة. الجدير ذكره أن عقوبة ازدراء الأديان كما نص عليها القانون هو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع، إضافةً إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاق “#نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي” يتصدر “تويتر”.. وهذه قصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.