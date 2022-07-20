عام / سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل سمو محافظ جدة وسمو محافظ الطائف

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جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف.

ووجه نائب أمير منطقة مكة، سمو محافظ جدة وسمو محافظ الطائف بمتابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم.

فيما ثمن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والأمير سعود بن نهار , دعم وتوجيه سمو نائب أمير مكة المكرمة الذي يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال أهالي وزوار جدة والطائف.

// انتهى //

14:14ت م

0080 جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف.ووجه نائب أمير منطقة مكة، سمو محافظ جدة وسمو محافظ الطائف بمتابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم.فيما ثمن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والأمير سعود بن نهار , دعم وتوجيه سمو نائب أمير مكة المكرمة الذي يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال أهالي وزوار جدة والطائف.// انتهى //14:14ت م0080 www.spa.gov.sa/2371119 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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