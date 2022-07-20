دولة خليجية الأولى عربياً في معدلات حالات الطلاق

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تصدرت الكويت قائمة النسبة الأعلى لحالات الطلاق في العالم العربي، تلتها مصر في المركز الثاني، وحلت الأردن بالمركز الثالث، فيما جاءت قطر رابعاً، بحسب موقع «الجزيرة».

وذكرت صحيفة “الوسط” الكويتية أن ظاهرة الطلاق لم تعد مقتصرة فقط على حديثي الزواج، بل تعدتها إلى الأزواج القدامى.

وأوضح أنه رغم تصدر مصر لأعلى عدد لحالات الطلاق، إذ يتردد نحو مليون حالة سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، حسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إلا أن مصر تحتل المركز الثاني بين الدول العربية من حيث نسبة الطلاق إلى إجمالي الزيجات، حيث ارتفعت نسب الطلاق خلال الخمسين عاما الأخيرة من 7% إلى 40% ، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين مطلقة.

والمركز الأول في نسب الطلاق، فكان من نصيب الكويت، فبرغم انخفاض عدد سكانها مقارنة بمصر، ارتفعت نسبة الطلاق في البلاد إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية.

وفي المركز الثالث والرابع، نجد أن كلا من الأردن وقطر، قد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و 37% على الترتيب.

وتساوت كل من لبنان والإمارات رغم الفروق الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بينهما في نسبة الطلاق، فقد ارتفعت نسبة الطلاق في كلا منهما إلى 34%؛ وتلتهما كل من السودان بنسبة وصلت إلى 30%، و العراق بنسبة 22.7%، ثم السعودية بنسبة 21.5%..

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Source almnatiq

