︎
.
أعلن نادي روما، بطل دوري المؤتمر الأوروبي، توقيعه رسميا، اليوم الأربعاء، مع جناح منتخب الأرجنتين الحالي والسابق ليوفنتوس، باولو ديبالا، في صفقة انتقال حر.
وكان عقد ديبالا قد انتهى مع يوفنتوس في يونيو الماضي، وقرر الأرجنتيني عدم التمديد مع البيانكونيري ليرحل مجانًا ويستقر به المطاف للانتقال إلى روما.
وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2025.
وشارك الأرجنتيني مع فريق يوفنتوس، في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. روما يعلن ضم الأرجنتيني باولو ديبالا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.