رسميا.. روما يعلن ضم الأرجنتيني باولو ديبالا (فيديو)

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أعلن نادي روما، بطل دوري المؤتمر الأوروبي، توقيعه رسميا، اليوم الأربعاء، مع جناح منتخب الأرجنتين الحالي والسابق ليوفنتوس، باولو ديبالا، في صفقة انتقال حر.

وكان عقد ديبالا قد انتهى مع يوفنتوس في يونيو الماضي، وقرر الأرجنتيني عدم التمديد مع البيانكونيري ليرحل مجانًا ويستقر به المطاف للانتقال إلى روما.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2025.

وشارك الأرجنتيني مع فريق يوفنتوس، في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

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Source akhbaar24

