سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “سابك”

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” يوسف بن عبدالله البنيان.
وثمّن سموه الدور الريادي الذي تقوم به شركة “سابك” لتطوير الصناعات التحويلية حتى أصبحت ولله الحمد من أهم الشركات على مستوى العالم في هذا المجال، وهذا التوسع يفتح آفاقاً كبيرة وفرص عمل لشباب وفتيات الوطن ويدعم الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذي لشركة سابك بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية المتواصل للشركة وأعمالها وبرامجها في المنطقة .
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Source almnatiq
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