“رافينيا” يهز الشباك في مشاركته الأولى مع برشلونة في انتصار كبير على إنتر ميامي

︎

.



تألق الوافد الجديد لفريق برشلونة، رافينيا، ليسجل هدفا ويصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الفريق الإسباني، في الفوز الكبير على مضيفه إنتر ميامي بسداسية نظيفة، في مباراة ودية ضمن جولة خارجية استعدادا للموسم الجديد.

ولا يزال الوافد الجديد الآخر البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينتظر المشاركة مع برشلونة بعد انتقاله من بايرن ميونيخ مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار).

وصنع المهاجم البرازيلي رافينيا البالغ عمره 25 عاما، الهدف الأول لبيير-إيمريك أوباميانج الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 19. وضاعف اللاعب البرازيلي الغلة بعد ست دقائق أخرى بهدف رائع بالقدم اليسرى.

وسجل الإسباني الواعد أنسو فاتي، الذي بدأ يستعيد مستواه تدريجيا بعد غياب طويل بسبب سلسلة من الإصابات، الهدف الثالث لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة أخرى من رافينيا.

ودخل برشلونة الشوط الثاني بتشكيلة مختلفة تماما لكنه واصل الهيمنة وسجل ثلاثة أهداف أخرى عبر جابي وممفيس ديباي وعثمان ديمبلي.

وكانت هذه أول مباراة ضمن أربع مواجهات سيخوضها برشلونة في جولته الخارجية بالولايات المتحدة، والتي ستتواصل بمواجهة غريمه ريال مدريد في لاس فيجاس يوم السبت.

وقال رافينيا للصحفيين: “أعتقد أننا أفضل حاليا من ريال مدريد.. السعادة لا تسعني بتسجيل أول أهدافي مع برشلونة وبهذه النتيجة الكبيرة في مشاركتي الأولى. أتمنى مواصلة اللعب بهذا الأداء”.

وأضاف: “بالطبع أرغب في هز الشباك أمام ريال مدريد يوم السبت.. تسجيل الأهداف يزيد ثقتك بنفسك دائما خاصة إذا تحقق ذلك أمام منافس بحجم ريال مدريد”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

