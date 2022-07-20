أمانة عسير تعالج 28 ألف بلاغا عن النظافة العامة خلال العام الجاري

عالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، والتي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي. وأوضحت الأمانة بأنه تم معالجة نحو 28,774 بلاغاً خاص بالنظافة العامة في عدة مواقع متفرقة شملت مدن ومحافظات المنطقة خلال العام الجاري. وأكدت الأمانة بأن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري



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