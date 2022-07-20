ضبط 297 كيلو جرامًا من الحشيش مخبأة في إطارات شاحنة

أمانة عسير تعالج 28 ألف بلاغا عن النظافة العامة خلال العام الجاري عالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، والتي تلقتها عبر... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 21 ذو الحجة 1443 هـ 21 ذو الحجة 1443 هـ

الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات (العلاج التنفسي - الأطراف الاصطناعية).وأوضحت أن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ذو الحجة 1443 هـ 21 ذو الحجة 1443 هـ

300 ألف مستفيد من خدمة إضافة ممثل على الدعوى من خلال معين أعلن ديوان المظالم ممثلًا بفريق تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة إضافة ممثل على الدعوى قد بلغ 305,016 مستفيد منذ إطلاق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ذو الحجة 1443 هـ 21 ذو الحجة 1443 هـ

الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ذو الحجة 1443 هـ 21 ذو الحجة 1443 هـ

نظام B2C المطوريلغي الوكيل الخارجي للمعتمرين بدأت وزارة الحج والعمرة تفعيل أكثر من 200 شركة ومؤسسة عمرة حتى الآن للوصول إلى 650 شركة ومؤسسة مرخصة مع بدء موسم العمرة الجديد هذا... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 21 ذو الحجة 1443 هـ 21 ذو الحجة 1443 هـ

جامعات تؤجل مواعيد القبول قاد إعلان مجلس شؤون الجامعات الصادر الأحد إلى تأجيل استقبال الطلبات للمتقدمين لبعض الجامعات بعد إعلان موعد القبول بداية الأسبوع... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 21 ذو الحجة 1443 هـ 21 ذو الحجة 1443 هـ

آلية جديدة للتعامل مع العقود غير المسجلة في إيجار أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميمًا قضائيًا، تضمن الية التعامل مع عقود الإيجار، غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية،... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 21 ذو الحجة 1443 هـ 21 ذو الحجة 1443 هـ

700 مراقب للتعقيم بالمسجد الحرام سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية وجودة عمليات خدمات التنقل ونوعية... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1443 هـ 20 ذو الحجة 1443 هـ

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