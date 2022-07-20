شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأهلي المصري في القائمة النهائية للأفضل في إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف القائمة المختصرة الخاصة بالحصول على جوائز الأفضل في القارة السمراء للعام الجاري 2022 في الحفل المقرر إقامته في العاصمة المصرية الرباط يوم غدًا الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2022.

الكاف يعلن القائمة المختصرة الخاصة بالأفضل في لإفريقيا 2022

الافضل في افريقيا

وتضمنت القائمة المختصرة لأفضل نادي في القارة الأفريقية تواجد النادي الأهلي المصري الذي حل وصيفًا لبطولة لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة المباراة النهائية على يد الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء.

وينافس الأهلي على تلك الجائزة أيضًا فريق نادي نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب نادي الوداد المغربي المتوج بالنسخة الأخيرة من لقب دوري الأبطال لتحديد الفائز بينهم بالجائزة.

القوائم النهائية للأفضل في إفريقيا

وفيما يخص القوائم النهائية الخاصة بالحصول على جوائز الأفضل فإنها جاءت على النحو التالي:-

محمد الشناوي ينافس أليو ديانج وأشرف داري على جائزة أفضل لاعب داخل القارة

محمد صلاح ينافس ساديو ماني وإدوارد ميندي، لاعبي السنغال على جائزة الأفضل في إفريقيا

كارلوس كيروش ينافس أليو سيسيه ووليد الركراكي على جائزة أفضل مدرب

منتخب مصر ينافس منتخبات السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب.

ومن المُنتظر أن تجري حفل الاعلان عن قائمة الأفضل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أم القرى التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.