شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار آيس كريم مسرطن بالمملكة.. «الغذاء والدواء» تنفي / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجود منتجات آيس كريم تحتوي على مواد مسرطنة داخل المملكة، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها للأسواق المحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومة مجهولة المصدر، تدعي أن إسبانيا قامت بسحب 46 علامة تجارية لمنتجات الآيس كريم من الأسواق تنتجها شركة "نستله"، وذلك لاحتوائها على مادة مسببة للسرطان.

وتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة تواجد هذه المنتجات في الأسواق، معربين عن قلقهم في حال تواجدها، وما تشكله من خطورة على الصحة.

وسارعت هيئة الغذاء والدواء بالرد وتوضيح الحقائق من خلال حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، وأعلنت أنها ترصد باستمرار البلاغات الخاصة بسلامة المنتجات، وبعد التحقق تم التأكد أن المنتجات "الآيس كريم" لم ترد للمملكة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد حذرت في إبريل الماضي، من احتمالية تلوث بعض من منتجات شيكولاتة "كيندر" المصنعة في بلجيكا، واحتوائها على بكتيريا السالمونيلا، داعية المواطنين بتجنب استخدامها.

— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA)

#الغذاء_والدواء تحذّر من منتج Kinder Surprise Maxi لاحتمالية تلوث المنتجات ببكتيريا السالمونيلا، وتوصي المستهلكين بتجنب استهلاك التشغيلات المحددة. pic.twitter.com/KRStZljrSe — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 7, 2022

وشددت الهيئة آنذاك، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لخلو السوق من هذا المنتج، محذرة المستهلكين بتجنبه والتخلص من أي كميات يحتفظون بها حرصًا على صحتهم.

وقامت شركة "فيريرو" الإيطالية لصناعة الشيكولاتة بسحب العديد من منتجات علامتها التجارية الشهيرة "كيندر" من بريطانيا وإيرلندا، وذلك عقب إصابات كثيرة بالسلمونيلا في أوروبا، وتحذيرات بضرورة سحبها من جميع الأسواق العالمية.