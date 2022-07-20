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خاص لـ ”الخليج 365”..الشورى يصوت على إعادة النظر في نظام «الفصول الثلاثة» بالجامعات

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الدمام - شريف احمد - علمت ”الخليج 365” أن مجلس الشورى صوت لصالح الموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي وأقر إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات ، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ودعا الشورى في قراراته التي أصدرها، وزارة التعليم بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الالكتروني – التعليم عن بعد والمدمج -، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أقر المجلس توصية لدعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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