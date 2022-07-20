“الغذاء والدواء” توضح أفضل طريقة لاختبار جودة العسل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة الغذاء والدواء أهمية تجنب استخدام العبوات المعدنية لتخزين العسل حتى لا يتعرض للأكسدة، وأن تخزين العسل يتم في عبوات مخصصة لحفظ الغذاء محكمة الإغلاق لا تسمح للرطوبة بالدخول, وذلك تزامنًا مع مشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء في مهرجان العسل الدولي المقام في منطقة الباحة خلال هذه الفترة.

ونبهت “الهيئة” إلى أهمية حفظ العسل في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية، أو تسخينه أو تبريده لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

وأشارت إلى احتمالية حدوث (تجمد أو تحبب أو تجرش) للعسل أثناء التخزين، مؤكدةً أن هذا ليس مؤشرًا على فساده وضرره، إذ قد تسهم الحرارة المنخفضة أثناء التخزين في ذلك، كما أن العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح قد يحدث له (تجمد أو تحبب أو تجرش) بشكل أسرع من بقية الأنواع، ويمكن إعادة العسل عند تغيره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في ماء دافئ.

وأكدت “الغذاء والدواء” أن جودة العسل تُحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، وليس من خلال الطرق التقليدية المنتشرة كالتجميد أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها من الاجتهادات الشخصية غير المثبتة وغير المبنية على أسس علمية.

وأوضحت أنَّ من ضمن التحاليل المخبرية المتقدمة التي تحدد جودة العسل هي الكشف عن محتوى “الهيدروكسي ميثيل فورفورال” الذي يعد مؤشرا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات، والذي يعتبر مؤشر على الغش في العسل، إضافةً إلى اختبار فعالية إنزيم “الدياستيز”.

واستعرضت “الهيئة” خلال مشاركتها في المهرجان جهودها للحفاظ على جودة العسل المنتج المحلي والمستورد، ودورها التشريعي والتوعوي والرقابي، وذلك من خلال ورقة عمل قدمتها ضمن البرنامج العلمي للمهرجان إضافةً إلى جناحها التوعوي.

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وتقوم “الغذاء والدواء” بإعداد وتحديث وتبني اللوائح الفنية التي تضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية في المملكة، ومنها تلك الخاصة بمنتجات العسل، وأتاحت الهيئة إمكانية الحصول على اللائحة الفنية للعسل والمواصفات المتعلقة بمنتجاته والمنتجات الأخرى التي تشرف عليها “الهيئة” من خلال المتجر الإلكتروني للمواصفات التابع لها في موقعها الرسمي https://mwasfah.sfda.gov.sa/.