اخبار الخليج – البوليتكنك تعزز التعاون مع منصة «يونيبال» لتقديم خدمات خارج النطاق الأكاديمي

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) مؤخرًا مذكرة تفاهم مع يونيبال (المنصة البحرينية التي تركز على طلبة الجامعات لتقديم خدمات خارج النطاق الأكاديمي، لإثراء الحياة الطلابية، وتحقيق تجربة جامعية مميزة.

تم توقيع مذكرة التفاهم ما بين كل من الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان، والرئيس التنفيذي لشركة يونيبال السيد علي العلوي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يعتزم الطرفان الشروع في تعزيز التعاون، حيث يسعى كل طرف إلى المساهمة في نجاح الطرف الآخر من خلال: توفير التدريب العملي للطلبة، والمشاركة في المشاريع التعاونية، والتدريب الداخلي والتدريب الوظيفي، وتبادل المعرفة والخبرات والأفكار، واستضافة المتحدثين، والتعاون في المشاريع البحثية ودراسات الحالة، وتعزيز فرص العلاقات العامة المتبادلة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان: «نحن سعداء بفرصة التعاون مع «يونيبال»، حيث نتطلع إلى إفادة طلبتنا من خلال العروض والخصومات الحصرية التي توفرها المنصة، إضافة إلى تعزيز مهارات طلبتنا وإمكاناتهم الوظيفية من خلال توفير فرص العمل لهم بنظام جزئي أو من خلال التدريب العملي في مواقع منصة يونيبال، الأمر الذي يتوافق مع خطتنا الإستراتيجية والمساهمة في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030».

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة «يونيبال» السيد علي العلوي قائلاً: «سعداء بأخذ هذه الخطوة المميزة مع البوليتكنك المعروفة بدفعها المستمر نحو مساعدة الطلبة بطرق إبداعية تتعدى النطاق الأكاديمي. ونحن متحمسون لبدء هذه الرحلة معًا».

وأضاف: «إن منصتنا توفر أكثر من مجرد عروض، حيث أنشأنا هذه المنصة لتغيير نمط حياة الطلبة في البحرين بشكل كامل، وستساعدنا هذه الشراكات في تحقيق رؤيتنا، وتحقيق تطورات جذرية لهذه الفئة في مملكة البحرين».

وتساعد منصة «يونيبال» الطلبة على الاستفادة وتحقيق تجربة جامعية مميزة، من خلال تزويدهم بعروض وخصومات حصرية، مع تلبية احتياجاتهم الأخرى أيضًا.