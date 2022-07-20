اخبار الخليج – معهد الإدارة العامة «بيبا» يعلن عن فتح باب التسجيل لمؤتمر مينابار 2022 في الجزائر

محمد بن مسعود - الدمام - أكدّ سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة «بيبا» على أهمية مواصلة الجهود البحثية والعلمية في مجال الإدارة العامة، وتطبيق أحدث التوجّهات في هذا المجال على الأصعدة المحلية، والإقليمية والدولية، التي تؤدي بدورها إلى دعم صناعة السياسات الإدارية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما يُحاكي احتياجاتهم الواقعية. جاء ذلك بمناسبة إعلان معهد الإدارة العامة «بيبا» عن فتح باب التسجيل والمشاركة بأوراق البحث العلمي في مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة مينابار (MENAPAR) في نسخته الخامسة، والذي يقام في الفترة مابين 27 و30 نوفمبر 2022 في مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت عنوان «الإقليم والرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق مستقبلية”. وذلك بتنظيم واستضافة من المدرسة الوطنية للإدارة في مدينة الجزائر، وتعاون مع معهد الإدارة العامة «بيبا» في مملكة البحرين.

وأوضح بن شمس أن مؤتمر مينابار في نسخته الخامسة يسعى إلى مناقشة الأشكال الجديدة للتنمية المحليّة باعتبارها من الاتجاهات الحديثة في السياسات العامة، والتفاعل بين الرقمنة والأقاليم لما تمثّله الرقمنة كونها عنصرًا مسرعًا للتنمية المحلية، والحوار حول قرارات الإدارة المحليّة في مواجهة الأزمات المالية والصحية. وبدوره سيعمل المعهد بالتعاون مع شركائه على استثمار نتائج البحوث العلمية والدراسات والنتائج المنبثقة عن مؤتمر مينابار.

مضيفًا سعادته بأن سيتم فتح المجال لتقديم مساهمات من أفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة لدول المنطقة في يوم ماقبل المؤتمر. كما أن دعوة المشاركة في المؤتمر موجّهة لجميع الباحثين والممارسين للبحث العلمي وطلّاب شهادة الدكتوراة والأكاديميين والمهتمين في قضايا الإدارة العامة. وللحصول على مزيدٍ من المعلومات حول مؤتمر مينابار 2022م، وللمشاركة في أوراق العمل البحثية أو في أفضل الممارسات الإدارية يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة العامة https://www.bipa.gov.bh/menapar2022/ .