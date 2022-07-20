اخبار الخليج – أمانة النواب تبدأ برنامج الثقافة البرلمانية الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 200 من مختلف الفئات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب إطلاق برنامج الثقافة البرلمانية للشباب الأسبوع المقبل لمن تتراوح أعمارهم بين 17- 35 عاماً، تعزيزاً للثقافة المرتبطة بالعمل البرلماني لدى كافة فئات المجتمع، وحرصاً على تبيان آليات ومفاهيم وأدوات العمل في السلطة التشريعية.

وقد شهد اليوم الأول للإعلان عن افتتاح التسجيل لبرنامج الثقافة البرلمانية تسجيل أكثر من 200 مشاركاً في مختلف الفئات التي يستهدفها البرنامج، حيث يأتي برنامج الثقافة البرلمانية للشباب بدايةً لحزمة برامج مستمرة تثقيفية تستهدف ثلاث فئات هي «الشباب والناشئة و العموم» لتمكين الفئات المستهدفة واطلاعهم على مخرجات العمل البرلماني تعزيزاً للشراكة المجتمعية بين مجلس النواب وفئات المجتمع المختلفة.

وتجدر الإشارة هنا أيضا الى أن برنامج التهيئة للمترشحين الجدد للانتخابات البرلمانية 2022م ينظم للمرة الأولى من قبل مجلس النواب بهدف توعية وتدريب المترشحين للانتخابات البرلمانية بشكل عملي ونظري للتعرف على مهام النائب ودور التشريعي والرقابي والدبلوماسي والمالي حيث يقدم البرنامج عدد من المحاضرات التفاعلية ابرزها الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية في الدولة، وكيفية إدارة مجلس النواب لملفات التشريع والرقابة وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، وذلك مع بداية دور الانعقاد، بالإضافة إلى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب وغيرها من المحاضرات الهامة.

ويمكن التنويه هنا الى أن باب التسجيل لجميع البرامج مازال مفتوحاً، كما أن برنامج الثقافة البرلمانية لفئة الشباب سيبدأ الأسبوع القادم وسيستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 26-28 يوليو الجاري، عبر الدمج بين آلية الحضور والبث المرئي، وسيتم منح شهادات للمشاركين، وقد أطلقت الأمانة العامة صفحة خاصة على منصتها الإلكترونية للراغبين في التسجيل لجميع البرامج، وذلك عبر الرابط: https://forms.office.com/r/YeAYTDZixF

ولمزيد من الاستفسار يمكن للراغبين التواصل عبر هاتف رقم ( 17748741 ) الأستاذة رباب العرادي رئيسة قسم التدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب .