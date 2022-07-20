اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر مقتل وإصابة قوات الشرطة العراقية بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي شمال العراق

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ العاهل المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتحقيق البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية

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