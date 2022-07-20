اخبار الخليج – مكافحة المخدرات: القبض على آسيويين بحوزتهما مادة الشبو المخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخصين آسيويين (رجل وامرأة يبلغان من العمر 34 عاماً) ، بحوزتهما كمية من مادة الشبو المخدرة .

وأوضحت الإدارة أنه بعد تلقي معلومات بهذا الشأن ، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما وبحوزتهما المادة المخدرة .

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة .