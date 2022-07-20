شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ينافس الكاميرون والسنغال على جائزة الأفضل في إفريقيا 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2022 عن القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة أفضل منتخب داخل القارة خلال منافسات الموسم الجاري 2021-2022.

الكاف يكشف المنتخبات المرشحة لحصد جائزة الأفضل

الكاف

ومن المُنتظر أن يقام حفل الأفضل في إفريقيا يوم غدًا الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2022 في العاصمة المغربية الرباط للكشف الجوائز الفردية.

وشهدت قائمة أفضل منتخب في القارة السمراء تواجد من المنتخب العربي المصري الذي نجح في تحقيق الكثير من النجاحات على يد مديره الفني السابق البرتغالي كارلوس كيروش.

بداية الانجازات التي حققها المنتخب المصري الحصول على المركز الرابع في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

أما الانجاز الثاني تمثل في الوصول إلى نهائي كأس الامم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون خلال الفترة بين يناير وفبراير من العام الجاري 2022 والحصول على الفضية بعد الخسارة من السنغال.

كما كان الفراعنة قاب قوسين أو أدنى من خطف التذكرة المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022 المقرر إقامته في نوفمبر المقبل قبل خسارتها على يد السنغال أيضًا وبنفس السيناريو ركلات الجزاء.

وينافس المنتخب المصري على تلك الجائزة المنتخب السنغالي حامل لقب كأس الامم الأفريقية والذي ضمن الوصول لنهائيات كأس العالم على حساب رفقاء محمد صلاح.

أما المنتخب الثالث في القائمة هو المنتخب الكاميروني الذي تغلب على بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم وخطف البرونزية بقيادة كابتن الأسود ونجم نادي النصر السعودي فينسنت أبوبكر.

صلاح يضمن التواجد في القائمة النهائية لأفضل لاعب

محمد صلاح

وعلى مستوى أفضل لاعب تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول بجانب زميله السابق في الريدز الدولي السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثًا لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني وحارس مرمى أسود التيرانجا ميندي الذي يلعب لصفوف تشيلسي الانجليزي.