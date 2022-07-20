شكرا لقرائتكم خبر عن القوائم وموعد الحفل - تفاصيل حفل جوائز الأفضل بالكاف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية بفارغ الصبر حفل توزيع جوائز الأفضل عن العام الجاري 2022 في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمقرر إقامته هذا العام في المغرب.

ومن المنتظر أن تقام فاعليات الحفل هذا العام في المغرب والذي سيشهد توزيع جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل منتخب وطني ونادي وأفضل هدف وأفضل لاعب صاعد بجانب بعض الجوائز التحفيزية الأخرى.

الاتحاد الإفريقي

ويتواجد كل من الاهلي في قائمة أفضل نادي في إفريقيا، ومنتخب مصر في قائمة أفضل منتخب في إفريقيا، وكل من كارلوس كيروش وبيتسو موسيماني المديرين الفنيين لمنتخب مصر والأهلي على التوالي، في قائمة أفضل مدربين في إفريقيا.

وكما يتواجد أيضا 5 لاعبين من الأهلي في قائمة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية وهم محمد الشناوي، بيرسي تاو، علي معلول، إليو ديانج ومحمد شريف.

وجاءت القوائم على النحو التالي:

قائمة أفضل نادي في إفريقيا

بترو أتليتيكو (أنجولا)

الأهلي (مصر)

نهضة بركان (المغرب)

الوداد البيضاوى (المغرب)

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

قائمة منتخب العام في إفريقيا

بوركينا فاسو

الكاميرون

مصر

المغرب

السنغال

قائمة مدرب العام في إفريقيا

كارلوس كيروش (منتخب مصر)

بيتسو موسيمانى (الأهلي)

توم سانتفيت (جامبيا)

وليد الركراكي (الوداد المغربى)

أليو سيسيه (منتخب السنغال)

قائمة أفضل لاعب محلى في إفريقيا

تياجو أزولاو (بترو أتليتيكو)

كريم كوناتيه (أسيك أبيدجان)

أليو ديانج (الأهلي)

علي معلول (الأهلي)

بيرسي تاو (الأهلي)

محمد شريف (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

أشرف داري (الوداد المغربى)

يحيى جبران (الوداد المغربى)

زهير المترجي (الوداد المغربى)

قائمة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

دانجو واتارا (بوركينا فاسو ولوريان)

كريم كوناتيه (كوت ديفوار وسالزبورج)

كمال الدين سليمانا (غانا ورين)

بابي مطر سار (السنغال وميتز)

حنبعل المجبري (تونس ومانشستر يونايتد)

قائمة أفضل لاعب في العام بإفريقيا

رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

كارل توكو إكامبي (الكاميرون وأولمبيك ليون)

فينسينت أبو بكر (الكاميرون والنصر)

سيباستيان هالر (ساحل العاج وأياكس)

محمد صلاح (مصر وليفربول)

نابي كيتا (غينيا وليفربول)

أشرف حكيمي (المغرب وباريس سان جيرمان)

إدوارد ميندي (السنغال وتشيلسي)

كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

ساديو ماني (السنغال وبايرن ميونخ)