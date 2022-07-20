شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ ”الخليج 365”..الشورى يصوت على إعادة النظر في نظام «الفصول الثلاثة» بالجامعات /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”الخليج 365” أن مجلس الشورى صوت بالأغلبية بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات السعودية ، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ودعا الشورى في قراراته التي أصدرها، وزارة التعليم بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الالكتروني – التعليم عن بعد والمدمج -، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أقر المجلس توصية لدعم الوزارة لرفع المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة والنظافة، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام.