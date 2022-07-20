شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا يستقبل وزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في المكتب الرئاسي بالعاصمة سيئول، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية كوريا.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.