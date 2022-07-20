شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تبوك تعلن عن 7 تخصصات مستحدثة بمرحلة البكالريوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفصحت جامعة تبوك عن مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1444هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وسيبدأ التقديم الأربعاء 28/12/1444 هـ حتى الثلاثاء 4/1/ 1444، أما النتائج ستكون في 11/1/1444.

وكشفت الجامعة عن استحداث تخصصات نوعية تعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية بالجامعة بداية من العام القادم، وشمل الاستحداث 7 تخصصات لمرحلة البكاليورس شملت تقنية هندسة الإنشاءات والأمن السيبراني وإدارة أنظمة الشبكات والدراسات البيئية وبيئة النبات وحماية البيئة والموارد الطبيعية والمحاسبة المهنية.

وضمت الجامعة في فرعها بمحافظة الوجه درجة للدبلوم المتوسط في برامج كلية السياحة والضيافة تخصص إدارة السياحة وتخصص إدارة الطعام والشراب، وكذلك درجة الدبلوم المتوسط في برامج الكلية التطبيقية، بجانب إضافة تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في حماية البيئة والموارد الطبيعية والموارد البشرية في نفس الفرع.

كما أضافت الجامعة 3 تخصصات لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات والدراسات البيئية والموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة حقل، وفرع الجامعة بمحافظة ضباء أضاف لمرحلة البكالوريوس في البرمجة وعلوم الحاسب وإدارة المخاطر والتأمين.

واستحدثت الجامعة في فرعها بمحافظة أملج تخصصيّن جديدين لمرحلة البكالوريوس في إدارة أنظمة الشبكات وإدارة المخاطر والتأمين، وتخصصين لمرحلة البكالوريوس في الدراسات البيئية والموارد البشرية في فرع الجامعة بمحافظة تيماء

وأكدت الجامعة أن اعتماد هذه التخصصات الجديدة تأتي تماشياً مع توجهات وزارة التعليم ولتوفير تخصصات نوعية مميزة في كليات الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل المتطور والمشاريع العملاقة في المملكة حاليا، ولرغبة الجامعة في استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية في تخصصات متنوعة في الدرجات العلمية.

ودعت الجامعة جميع الطلاب إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، مبينة توفير فريق تقني للتواصل مع الطلاب للرد على أي استفسارات أو طلب خدة توضيحية.