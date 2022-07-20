شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين مقتل قوات الشرطة العراقية بهجوم داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقتل وإصابة 8 عناصر من قوات الشرطة العراقية الاتحادية في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة مطيبيجة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين في شمال الجمهورية العراقية.