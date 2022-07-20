تطورات جديدة في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال على يد زوجها

محمد بن مسعود - الدمام - في آخر تطورات قضية مقتل الإعلامية المصرية، شيماء جمال، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسةً اليوم الأربعاء للنظر في القضية أمام محكمة جنايات الجيزة.

وتبدأ محاكمة المتهميْن أيمن عبدالفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع الخليج 365 الإصرار.

وكانت القضية قد هزت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، نظراً لبشاعتها.

وكان المتهم الرئيسي بقتل المذيعة المصرية، شيماء جمال، وهو زوجها المستشار أيمن حجاج، قد أدلى باعترافات جديدة، بينها ما ألمت به “العربية.نت”، والبارز الأكبر فيها، هو ما قالته قبل أن يجهز عليها، حيث استغاثت وصرخت: “حرام، ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش. أنا عندي بنت محتاجة لي”، إلا أنه تابع قتلها حتى لفظت آخر أنفاسها.