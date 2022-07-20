اخبار دوليه – الاتحاد العالمي للمعاقين يكرم سوق الشارقة للمواشي لتطبيقه المعايير العالمية لخدمة أصحاب الهمم

محمد بن مسعود - الدمام - تقديراً لإسهاماته في دعم أصحاب الهمم، كرم الاتحاد العالمي للمعاقين في مقره الرئيسي في إمارة الشارقة، إدارة « سوق الشارقة للمواشي «، إحدى مشاريع لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وذلك لتطبيقه المعايير العالمية لخدمة أصحاب الهمم واعتماده كجهة صديقة لهم.

وسلم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اتحاد الإمارات للمعاقين، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، بدوره درع وشهادة التكريم للمهندس عبدالله الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي، وذلك بحضور فاطمة البنا، مدير بالإنابة- قسم الإعلام والاتصال بشركة الشارقة لإدارة الأصول والمهندسة حنان الجسمي، رئيس قسم – عمليات سوق المواشي.

وقال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم: إن ما يقوم به الاتحاد العالمي للمعاقين من أعمال هي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – عضو المجلس الأعلى – حاكم إمارة الشارقة (نصير المعاقين)، بِجعل إمارة الشارقة، إمارة صديقة لذوي الإعاقة، حيث أن جهود الاتحاد في تقييم الأماكن العامة في مدينة الشارقة، هي سعياً لِجعل أكبر عدد ممكن من الأماكن مؤهلة بيئياً ومُراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة، ولِنشر ثقافة ومعايير الاتحاد العالمي للمعاقين على أكبر رُقعة ممكنة، ليس فقط على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بل على مستوى العالم.

وأضاف بن خادم: باعتبار أن سوق الشارقة للمواشي من الأماكن ذات الأهمية التي يمكن أن يزورها ذوي الإعاقة، قامت لجنة التقييم في الاتحاد العالمي للمعاقين بالتقييم الميداني للسوق والمقصب، فوجد أنه من الأماكن المُراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة ولكبار السن في آنٍ واحد، لذا جاء تكريمهم تتويجاً لما قاموا به من جهود ليكون السوق مكاناً مؤهلاً بيئياً لذوي الإعاقة، وهذا ليس بغريب على الدوائر الحكومية الخدمية في إمارة الشارقة، وبخاصة الدوائر والجهات التابعة لشركة أصول.

مؤكداً إننا في الاتحاد العالمي للمعاقين، نعمل على وضع كافة إمكانياتنا لتقديم الاستشارات والتقييمات، سواء أكانت ميدانية أو عبر البرامج الحية لأي جهة حكومية أو خاصة، وذلك في سبيل دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع. ولا زال الاتحاد مستمراً في تقييم العديد من الأماكن داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المهندس عبدالله الشامسي: «يأتي هذا التكريم تقديرا للجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها «الشارقة لإدارة الأصول» لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية اتجاه أصحاب الهمم، بأن تكون جميع المشاريع التي تندرج تحت مظلة الشركة ملائمة لهم وتدعمهم وتساعدهم لتحقيق تطلعاتهم من خلال توفير الخدمات والمرافق التي يحتاجونها وتذليل العقوبات التي تسهل عليهم مهماتهم واعمالهم ضمن أعلى المعايير المطبقة دولياً في هذا المجال وتوفير التقنيات والآليات والأنظمة التي تساعدهم على استخدام المرافق كافة، والزيارة والتنقل بين مختلف المشاريع بسهولة ويسر الأمر الذي يسهم في دمجهم في المجتمع.

وأضاف الشامسي:» فخورين جداً بهذا التكريم الذي حصده سوق الشارقة للمواشي، والذي جاء نتيجة حتمية للعمل الدؤوب والمستمر الذي نقوم به لتطوير جميع المرافق والخدمات بشكل مستمر لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وبالأخص فئة أصحاب الهمم حيث وفرنا الممرات المخصصة لهم ومواقف خاصة بهم ليسهل عليهم التنقل والوصول إلى جميع مرافق السوق بسهولة ويسر».

ويذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لجكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

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