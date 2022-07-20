بـ47 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء وحفر الباطن سجلتا 47 درجة، تليها الدمام والمدينة المنورة والخرج ورفحاء 46 درجة مئوية، ثم الرياض وبريدة والعلا 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أبها أدنى القائمة بـ17 درجة مئوية، ثم نجران 20 درجة، بينما سجلت الوجه والدمام ونجران أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%.
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