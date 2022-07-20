محمد بن مسعود - الدمام - أجاب المحامي زياد الشعلان، على سؤال مفاده :”هل سكتون الصيد يحتاج لترخيص؟”، قائلا إن سكتون الصيد يحتاج إلى ترخيص. وأوضح الشعلان، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ” تيك توك”:”الترخيص يكون وفق نظام الأسلحة والذخائر باعتبار سلاح سكتون سلاح صيد” وأضاف، السكتون بدون ترخيص يعتبر جريمة وعقوبتها السجن يصل إلى سنة وغرامة مالية 5 آلاف ريال أو أحد هاتين العقوبتين مع مصادرة السكتون. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر هل سكتون الصيد يحتاج لترخيص؟.. شاهد: “محام ” يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.