إجلاء 9 مناطق بعد اندلاع حرائق أججتها رياح عاتية قرب أثينا

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اندلعت صباح اليوم (الأربعاء) حرائق أججتها رياح عاتية في غابات بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا، ما أدى لاحتراق منازل، ودفع السلطات للتوجيه بإخلاء 9 مناطق ومستشفى.
وارتفعت ألسنة اللهب ودخان كثيف في السماء بمنطقة بينتيلي الجبلية، على بعد نحو 27 كيلومترا شمال وسط أثينا، وانتشر نحو 485 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء لمحاولة إخماد النيران التي كانت مشتعلة على عدة جبهات.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إنه بسبب شدة الرياح وسرعتها، فقد تغير اتجاه النيران ما جعل مكافحتها في منتصف الليل أكثر صعوبة، لافتاً إلى أن 7 طائرات هليكوبتر عملت على إطفاء الحريق بإلقاء المياه على ألسنة اللهب؛ غير أنها أوقفت عملياتها ليلا لأسباب تتعلق بالسلامة.
وأخلت السلطات بحسب وكالة رويترز؛ مستشفى ومرصد أثينا الوطني كإجراء احترازي، فيما توقفت حركة المرور على الطرق المؤدية إلى بينتيلي، وساعدت الشرطة نحو 600 شخص على الخروج من المناطق التي تجتاحها الحرائق.
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Source akhbaar24
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