ويكريميسينغه يفوز بالرئاسة في سريلانكا

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انتخب البرلمان السريلانكي، اليوم (الأربعاء)، رانيل ويكريميسينغه الذي تولى رئاسة الوزراء في سريلانكا ستّ مرّات رئيسا للبلاد، خلفا للرئيس السابق، غوتابا راجابكسا الذي استقال من منصبه عقب مظاهرات وحشود اقتحمت قصره الرئاسي في الأسبوع الماضي.

وحصل ويكريميسينغه على 134 صوتًا في اقتراع برلماني تنافس فيه ثلاثة مرشحين، في حين حصل منافسه الرئيسي وزير التربية السابق دولاس الاهابيروما على 82 صوتًا.

وحصد المرشح الثالث أنورا ديسانايمه على 3 أصوات، ليفوز بذلك ويكريميسينغه بأغلب الأصوات في التصويت السري بالبرلمان البالغ عدد نوابه 225.

يذكر أن الرئيس الجديد سيتولى منصب رئاسة سريلانكا حتى انتهاء ولاية راجابكسا الحالية في نوفمبر 2024، وذلك وسط أزمة اقتصادية كارثية تعانيها البلاد.

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Source almnatiq

