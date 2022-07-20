التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في 40 عاماً

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سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى جديد له في 40 عامًا في يونيو حيث استمرت أسعار المواد الغذائية والطاقة في الارتفاع، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التاريخية في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 9.4% على أساس سنوي، أعلى بقليل من إجماع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وبارتفاع من 9.1% في مايو.

ويمثل هذا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.8% في أسعار المستهلكين ، متجاوزًا الارتفاع الشهر الماضي بنسبة 0.7% ، لكنه ظل بعيدًا عن الزيادة الشهرية البالغة 2.5% في أبريل.

قال المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية في تقرير يوم الأربعاء إن تقديرات تضخم أسعار المستهلكين النموذجية “تشير إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين كان أعلى في عام 1982 تقريبًا ، حيث تتراوح التقديرات من 11% تقريبًا في يناير إلى 6.5% تقريبًا في ديسمبر”

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن وقود السيارات والمواد الغذائية كانت أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم.

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Source almnatiq

