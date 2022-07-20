“الأرصاد” تبحث إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاستمطار بالمناطق الجنوبية الغربية

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عقد المركز الوطني للأرصاد اجتماعا بعدد من الخبراء لبحث إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاستمطار الصناعي في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي، قد دشن في أبريل الماضي العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى لبرنامج استمطار السحب، وذلك في مناطق الرياض والقصيم وحائل.

يذكر أن برنامج “الاستمطار الصناعي” يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً.





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Source akhbaar24

