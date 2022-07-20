وظائف شاغرة لدى وزارة الصحة .. شروط وموعد التقديم

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أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات (العلاج التنفسي – الأطراف الاصطناعية).

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1443/12/21هـ إلى يوم الأحد الموافق 1443/12/25هـ عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

وحول الشروط المطلوبة، أشارت:”وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، شهادة (برنت التأمينات)، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات”. ودعت الوزارة، الراغبين في التقديم للدخول على الرابط التالي “اضغط هنا ”

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Source almnatiq

