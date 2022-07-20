خبير طقس ينشر قائمة بأعلى درجة حرارة على مستوى العالم

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نشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم. وتصدرت مدينة الجهراء الكويتية، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية. وحسب ما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص، تضمنت القائمة 11 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم. واحتلت مدينة الجهراء بالكويت المركز الأول بتسجيل 51.6 درجة مئوية، تلتها مدينة البصرة (الحسين) بالعراق والتي سجلت 51.4. وجاءت مدينة أبدان الإيرانية في المركز الثالث بـ 51.3 درجة مئوية، ثم منطقتا الوفرة والصليبية بالكويت واللتان سجلتا 51.1 درجة مئوية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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