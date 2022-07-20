الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات (العلاج التنفسي - الأطراف الاصطناعية).

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1443/12/21هـ إلى يوم الأحد الموافق 1443/12/25هـ عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

وبينت الشروط المطلوبة وهي:

-​وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

-شهادة (برنت التأمينات)، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات.