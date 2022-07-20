أعلن ديوان المظالم ممثلًا بفريق تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة إضافة ممثل على الدعوى قد بلغ 305,016 مستفيد منذ إطلاق الخدمة . ويتيح ديوان المظالم عبر منصة معين لجميع أطراف الدعوى إضافة أو تغيير ممثليهم عبر هذه الخدمة رقميًا دون الحاجة لمراجعة المحكمة ناظرة الدعوى في مختلف مراحل التقاضي، سواءً كان هذا التمثيل عن شخص طبيعي أو اعتباري وفقًا للإجراءات النظامية. ويحرص ديوان المظالم على تطوير وتحديث خدماته عبر منصة معين الرقمية لخدمة المستفيدين وتسريع وتجويد عملية التقاضي بما يُسهم مباشرة في تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وفق رسالة ديوان المظالم ورؤيته.



كانت هذه تفاصيل خبر 300 ألف مستفيد من خدمة إضافة ممثل على الدعوى من خلال معين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.