شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة ثنائية موجعة لنادي الزمالك قبل نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال الفترة القليلة الماضية ضربة موجعة ثنائية وذلك قبل الموقعة النارية التي ينتظرها أمام نادي الأهلي يوم غدًا الخميس لحساب مباريات نهائي كأس مصر للموسم الكروي المنصرم 2020-2021.

ضربة موجعة ثنائية للزمالك قبل نهائي كأس مصر

الزمالك

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي الزمالك سيفتقد لخدمات الثنائي سيف فاروق جعفر بالإضافة إلى يوسف أسامة نبيه.

وقال مصدر خاص مقرب من القلعة البيضاء في تصريحات لموقع “ السعودية سبورت 365 ” أن يوسف أسامة نبيه يعاني من شد على مستوى العضلة الأمامية سيمعنه من اللحاق بمباراة القمة.

في الوقت الذي يعاني فيه سيف فاروق جعفر من كسر على مستوى الذراع الأمر الذي يجعله بعيدًا عن مباراة النادي الأهلي القادمة.

وتطرق المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه أن عمر السعيد سيخضع لإختبار طبي من أجل تحديد موقفه من المشاركة مع القلعة البيضاء بعد أن عانى من شد عضلي.

طاقم تحكيم بولندي لإدارة نهائي كأس مصر

وفي سياق آخر إستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم الدولي البولندي شيمون مارتشينياك صاحب الـ41 عامًا لإدارة القمة

ويعد ذلك الحكم واحد من أفضل الحكام في القارة الأوروبية حيث تم وضعه ضمن لائحة المشاركين في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في الوقت الذي حصل فيه على الشارة الدولية منذ عام 2011.