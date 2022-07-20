شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الوداد والفتح الرباطي في كأس العرش المغربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية عن موعد مباراة الوداد والفتح الرباطي والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرش المغربي.

ويستكمل أبناء وليد الركراكي مشوارهم في البطولة بحثًا عن تحقيق الثلاثية التاريخية بعد الفوز ببطولة الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الوداد والفتح الرباطي في كأس العرش المغربي



وكان الوداد قد نجح في تخطي عقبة فريق نادي الرجاء في الدور ربع النهائي بفضل فوزه على فريق نادي الرجاء بهدفين مقابل لا شيء.

بينما تمكن فريق نادي الفتح الرباطي من الفوز على نادي الاتحاد الرياضي التوركي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أم القرى، الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي الساعة الثامنة مساء بتوقيت الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والفتح الرباطي في كأس العرش المغربي

أما فيما يخص القنوات التي ستنقل المواجهة عبر على الهواء مباشرةً فإن فعاليات كأس العرش المغربي تُنقل بشكل حصري في المغرب والدول العربية عبر قناة المغربية الرياضية وسيكون اللقاء متاح عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة بتعليق عبدالصمد ولد شهيبة