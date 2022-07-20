محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده المملكة، أن مزاعم الحوثيين تنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة. وأكد أن الضربات توقفت مع بدء سريان الهدنة، ونتخذ وندعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل من التحالف: مزاعم الحوثي بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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