وجبة خفيفة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أظهرت عدد من الدراسات أن تناول الجوز يمكن أن يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وكذلك بعض الحالات التي تسبب السكتات الدماغية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وأوضحت أن حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية، يلعب دورا مفيدا في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية. ويحتوي الجوز على كمية كبيرة من أوميغا-3 (ALA – 2.7 غرام من 30 غرام). وكل حفنة (حوالي 30 غراما) من الجوز تحتوي أيضا على 1.4 غرام من الألياف و4.4 غرام من البروتين. ووجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine في عام 2018، أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط بما في ذلك المكسرات، والجوز في المقام الأول، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 46%، مقارنة بنظام غذائي منخفض الدهون.

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