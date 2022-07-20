“الغذاء والدواء” ترد على المخاوف من وجود آيس كريم مسرطن في الأسواق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

بدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المخاوف بشأن وجود آيس كريم من إنتاج شركة نستلة يحتوي على مادة مسرطنة، في الأسواق المحلية.

جاء ذلك ردًا على أخبار متداولة على السوشيال ميديا بشأن سحب 46 علامة تجارية من “آيس كريم نستلة” من السوق في إسبانيا، لاحتوائها على مادة مسرطنة تسمى أكسيد الإيثيلين.

وأوضحت الهيئة،عبر حسابها على “تويتر” أنها ترصد باستمرار البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات، مشيرة إلى أن المنتجات المتأثرة بالبيانات الواردة في البلاغ لم ترد للمملكة، واتُخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها للأسواق المحلية.

وسبق أن أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي.

جاء ذلك تعليقًا من الهيئة، على تقارير بشأن اكتشاف مادة سامة داخل حلوى “سكيتلز” التي تنتجها شركة مارس في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأوضحت أنها تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة.

كانت الهيئة قد تمكنت، في الميناء الجاف بمدينة الرياض، من ضبط منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها وذلك بوضع ملصق إضافي.

وأوضحت أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، والذي اتضح من مكوناتها وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.

وأشارت أنه بناءً على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية والتي بلغ وزنها 19 طنًا، وتم استكمال إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًا أو محليًا، أو صدر بحقها منع تداول، وذلك وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.