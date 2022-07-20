محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، بعنوان “خطة العمل العالمية”، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، عبر تقنية ـ الاتصال المرئي ـ.
ويأتي الاجتماع الوزاري؛ استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ومن أبرزها ما قامت به المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين للعام 2020م، حيث دعت إلى توحيد الجهود الدولية للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، ودعوة المملكة للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية لتنسيق استجابة دولية لمواجهة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.