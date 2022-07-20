شركة المطلق المحدودة توفر فرص وظيفية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت شركة المطلق المحدودة عن توفر وظائف شاغرة بالرياض ، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مُمثلة مركز اتصال، وفقاً للشروط التالية :

1- حديثة تخرج.

2- تجيد اللغة الإنجليزية.

3- الراتب 4,600 مع حافز.

4- نظام العمل (شفتات).

5- مقر العمل الرياض. وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع

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