مرتبط بتفشي كورونا.. تعرف على «الأرق التاجي»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تعد مشاكل النوم والأرق من أمراض العصر التي يعاني منها الآلاف حول العالم، وتفاقمت مع انتشار الأوبئة وتفشي وباء «كورونا» المستجد.

وظهر في الآونة الأخيرة مصطلح «كوروناسومنيا» أو الأرق التاجي، وهو وباء يسبب زيادة مشاكل النوم، فضلا عن أعراض القلق والاكتئاب والتوتر، حسب «العربية». ويختلف الأرق التاجي عن الأرق العادي لأنه مرتبط بتفشي فيروس «كوفيد19». وحسب البيانات الرسمية، أبلغ نحو 4 من كل 10 أشخاص عن مشاكل في النوم أثناء الوباء بسبب ضغوط العيش في جائحة عالمية. وطوال الجائحة، وثقت دراسات مختلفة زيادة معدلات الأرق واضطرابات الصحة العقلية، مثلا قبل الوباء كان 24% من الناس يعانون من أرق المحافظة على النوم أو صعوبة البقاء نائمين. أخبار قد تهمك وخلال الوباء ارتفعت هذه النسبة إلى 40%، وقفز معدل الانتشار بين الأفراد الذين يعانون من الأرق عند بدء النوم أو صعوبة النوم في المقام الأول من 15% إلى 42%. بشكل عام، يقدر الخبراء أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أي شكل من أشكال الأرق زاد بنسبة 37% عن مستويات ما قبل الجائحة. ومن أبرز أعراض «كوروناسومنيا»، زيادة مستويات التوتر، وصعوبة الاستمرار في النوم، وزيادة أعراض القلق والاكتئاب، وزيادة النعاس أثناء النهار، وضعف التركيز، وسوء الحالة المزاجية.

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