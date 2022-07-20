“إيجار” توضح كيفية توثيق عقد إيجار للورثة وطريقة توثيقه إلكترونيًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كيفية توثيق عقد إيجار لعقار تعود ملكيته لورثة، وشروط توثيق هذا العقد إلكترونيًا.
وبيّنت الشبكة أن خطوات توثيق عقد إيجار للورثة تتمثل في تحديث الصك باسم الورثة، ثم توكيل شخص واحد، ويبرم العقد على هذا الأساس.
وحول توثيق عقد إلكتروني باسم الورثة، أشارت إلى أنه لا بُد من نقل الصك باسم الورثة، حيث يلزم في النظام وجود صك باسم المتوفى حتى وإن وجدت وكالة شرعية.
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