“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – على محافظتي المهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ 1 ظهرا يستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .