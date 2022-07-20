ماسك يخسر أولى معاركه القانونية أمام «تويتر»

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المناطق_متابعات خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، (الثلاثاء)، معركة قانونية لتأجيل دعوى «تويتر» المرفوعة ضده، لإجباره على إتمام صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة. وحدد قاض في ولاية ديلاوير الأمريكية جلسة لبدء النظر في الدعوى القضائية في أكتوبر القادم وطرحت شركة «تويتر»، وماسك، عدة مقترحات لموعد النظر في الدعوى القضائية أمام المحكمة، (الثلاثاء). وكان ماسك يضغط من أجل إجراء المحاكمة في فبراير القادم. وتترقب منصة «تويتر» بقلق نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها على ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، الذي تعهّد الملياردير بموجبه بشراء المنصّة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن ينسحب من هذه الصفقة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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