“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

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المناطق_المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – على محافظتي المهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ 1 ظهرا يستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .

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Source almnatiq

