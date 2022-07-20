“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

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المناطق_المدينة المنورة
نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – على محافظتي المهد ووادي الفرع ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .
وبين المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ 1 ظهرا يستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .
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Source almnatiq
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