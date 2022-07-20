ارتبط بالحرمين وكان كـ “المدير العام”.. ما هي وظيفة “شيخ الحرم” التي اختفت بالوقت الحاضر؟

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أوضحت دارة الملك عبدالعزيز مهام وظيفة شيخ الحرم التي كانت إحدى الوظائف القديمة المرتبطة بالحرمين الشريفين، ولم تعد موجودة في الوقت الحاضر.

وقالت الدارة إن شيخ الحرم كان يشبه وقتها المدير العام، ولكن هذه الوظيفة لم تعد موجودة في وقتنا الحاضر، حيث إن الحرمين الشريفين صار لهما إدارة كاملة تقوم على شؤونهما كافة.

وأضافت أن شيخ الحرم كان هو المسؤول عن الحرم، فلا يمكن العمل على إنشاء أي شيء جديد في أي من الحرمين من ترميم أو كسوة أو ما شابه ذلك، إلا بعد إبلاغه والاستئذان منه.



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Source akhbaar24

