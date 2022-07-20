- 1/2
- 2/2
︎
.
أوضحت دارة الملك عبدالعزيز مهام وظيفة شيخ الحرم التي كانت إحدى الوظائف القديمة المرتبطة بالحرمين الشريفين، ولم تعد موجودة في الوقت الحاضر.
وقالت الدارة إن شيخ الحرم كان يشبه وقتها المدير العام، ولكن هذه الوظيفة لم تعد موجودة في وقتنا الحاضر، حيث إن الحرمين الشريفين صار لهما إدارة كاملة تقوم على شؤونهما كافة.
وأضافت أن شيخ الحرم كان هو المسؤول عن الحرم، فلا يمكن العمل على إنشاء أي شيء جديد في أي من الحرمين من ترميم أو كسوة أو ما شابه ذلك، إلا بعد إبلاغه والاستئذان منه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ارتبط بالحرمين وكان كـ “المدير العام”.. ما هي وظيفة “شيخ الحرم” التي اختفت بالوقت الحاضر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.