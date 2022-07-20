بينهم إلهان عمر.. الشرطة الأمريكية توقف 17 برلمانيًا خلال تظاهرة للدفاع عن الحق بالإجهاض

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أوقفت شرطة الكونجرس الأمريكي، أمس (الثلاثاء)، 17 برلمانيًا أمام مبنى الكابيتول بينهم النائبة الديمقراطية إلهان عمر، وذلك خلال مظاهرة للدفاع عن الحق في الإجهاض.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر إنها أوقفت 35 شخصًا من بينهم 17 عضوًا في الكونغرس، موضحة أنّها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، لكنّ بعضًا منهم رفضوا الامتثال لأوامرها، وبعد أن وجّهت إلى هؤلاء 3 إنذارات قامت بتوقيفهم.

وقالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في تغريدة على تويتر إنّ شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في “عصيان مدني”، مضيفة أنها ستفعل كلّ ما بوسعها لدقّ ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على الحقوق الإنجابية.

وكانت المحكمة العليا ألغت في نهاية يونيو الماضي الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة، في قرار أعاد الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.





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Source akhbaar24

